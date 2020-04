MHSC - L'agent de Junior Sambia donne de ses nouvelles

Hospitalisé depuis jeudi après avoir contracté le coronavirus, Junior Sambia est dans un "état stationnaire" comme l'ont indiqué les médecins à Frédéric Guerra, l'agent du joueur montpelliérain. Dans une interview accordée à L'Equipe, ce dernier a donné des nouvelles du jeune homme de 23 ans. "J'ai des nouvelles par Bruno Carotti (le directeur sportif du MHSC) qui me tient informé à la seconde de tout ce qu'il se passe, via le médecin du club (Guilhem Escudier), je tiens à les remercier car grâce à eux je fais aussi le lien avec la famille. Là, au moment où on se parle (vendredi en début de soirée), ils ont arrêté les produits anesthésiants pour voir s'il arrive à respirer seul. Mais on n'a pas encore les résultats, car il est en cours de réveil. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle" a-t-il d'abord expliqué.

"On nous a dit ''état stationnaire''. Ça veut dire qu'il ne s'améliore pas, mais aussi qu'il ne s'aggrave pas. La bonne note, c'est qu'à l'instant T, il est en phase de réveil. Je préfère voir le verre à moitié plein. Et qu'ils tentent de le réveiller, c'est une bonne nouvelle. Il faut penser positif et Junior va s'en sortir" a-t-l ajouté. "C'est un gamin qui n'a pas eu toujours que de la chance. En revanche, il a toujours su se battre. Quand il allait au pôle espoirs à Mâcon, il prenait le train très tôt le matin pour y aller, puis très tard le soir pour rentrer. Il faisait ses devoirs dans le train et il s'endormait tellement il était épuisé. Il a beaucoup, beaucoup travaillé pour devenir pro. Il a au fond de lui une force inimitable, qui l'aidera à s'en sortir."