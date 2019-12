MHSC - L'interview glaciale de Der Zakarian après Reims-MHSC

Interrogé à chaud après l’élimination de son équipe à Reims (0-1) en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, l’entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian est apparu passablement agacé par les questions du journaliste de Canal +. Irrité, il fustige surtout la décision arbitrale d’exclure Mihailo Ristic à la 69e minute. "Le carton rouge pour moi est sévère, il y a faute sur mon joueur d'abord. Il ne faut jamais rien dire (sur l'arbitrage), je ne dirai rien aujourd’hui". Avant de conclure décontenancé : "On n'a pas fait un grand match, mais eux non plus".

À bout de nerfs, l’entraîneur héraultais s’en est également pris à la texture du ballon, jugée pitoyable : "Ils nous donnent des ballons de plage, c'est très compliqué de jouer avec ces ballons, la texture n'est pas bonne. Ça accentue les déchets techniques. On en a eu, mais ça accentue beaucoup".