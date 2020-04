MHSC - La Ligue 1 affiche son soutien à Junior Sambia

Le Montpellier-Hérault a annoncé jeudi soir l'hospitalisation de l'un de ses joueurs, qui présente les symptômes d'une possible contamination au covid-19. Il s'agit de Junior Sambia, envers qui les marques de soutien affluent ces dernières heures, notamment de la part du football français. Dijon, Marseille, Lille, Nice et Bordeaux en Ligue 1, mais aussi Troyes ou Auxerre en Ligue 2, ont adressé des messages bienveillants via Twitter.

Courage au joueur hospitalisé. Force à ses proches et au @MontpellierHSC. — Dijon FCO (@DFCO_Officiel) April 23, 2020

L'Olympique de Marseille apporte tout son soutien au joueur, à ses proches ainsi qu'au @MontpellierHSC dans cette épreuve difficile 🙏 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 24, 2020

Le LOSC adresse toutes ses pensées au joueur, à ses proches ainsi qu’au @MontpellierHSC 🙏 — LOSC (@losclive) April 24, 2020

Courage au joueur, à sa famille, ses proches et au club du @MontpellierHSC ! — OGC Nice (@ogcnice) April 24, 2020