MHSC - La réaction de Der Zakarian après le premier succès à l'extérieur

A Amiens, Montpellier a enchaîné une deuxième victoire consécutive en Ligue 1 (1-2) samedi soir. Menés à la pause suite à un but encaissé au quart d'heure de jeu, les Montpelliérains ont su inverser la tendance en seconde période. Comme l'a souligné Michel Der Zakarian à l'issue du match, ses hommes ont fait preuve de plus de justesse et de qualité. "On s'est précipité en première période en encaissant un but trop vite. Ils nous ont plantés sur un coup de pied arrêté. Heureusement, on a eu une meilleure maîtrise en seconde période. On marque un deuxième but de grande qualité par Delort. C'est la troisième année que l'on gagne à Amiens" a-t-il confié.

Tout deux buteurs, Laborde et Delort ont de nouveau été décisifs pour permettre au MHSC d'obtenir son premier succès à l'extérieur cette saison. "On a deux combattants, deux joueurs capables de marquer et de faire marquer. Ils apprécient de jouer ensemble, ils sont généreux dans l'effort" a déclaré MDZ à leur sujet, et d'ajouter tout de même : "ils doivent être encore plus justes;"