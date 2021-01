MHSC - Laborde : "Se retrouver à 10 face à cette équipe, c'était quasiment joué d'avance"

Hier soir au Parc des Princes, le Montpellier Hérault Sport Club a lourdement chuté face au Paris Saint-Germain (4-0, analyse et notes), en ouverture de la 21ème journée de Ligue 1. Une défaite analysée en zone mixte par Gaëtan Laborde (26 ans), l'attaquant pailladin (6 buts et 7 passes décisives en 21 matches de championnat cette saison).

"Je pense que le tournant du match, c’est ce carton rouge en début de match. On savait que ça allait être compliqué mais se retrouver à 10 face à cette équipe, c’était quasiment joué d’avance. On a essayé de se battre au maximum, de faire les choses au mieux mais c’était compliqué", a indiqué le numéro 10 du MHSC devant les caméras du site officiel du club. "Personnellement, ce type de match est frustrant, on essaie de se battre pour l’équipe, de faire un bloc. Face à une équipe avec des joueurs exceptionnels, on a essayé de faire au mieux avec ce qu’on avait et en tenant compte du scénario du match. Le plus important maintenant c’est de préparer le prochain match car il va être primordial", a conclu l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux.