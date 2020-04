MHSC - Laurent Nicollin annonce la couleur pour le mercato

Installé à la huitième place du classement de Ligue 1 avec seulement un point de retard sur Reims (5ème) avant l'arrêt des compétitions, le Montpellier HSC est encore en course pour une éventuelle qualification en Coupe d'Europe. Si le club s'invite régulièrement dans la première moitié de tableau, il le doit notamment à un recrutement intelligent depuis plusieurs années. Or, en raison de la crise sanitaire actuelle et des pertes économiques qu'elle cause, le MHSC ne devrait pas débourser d'argent cet été, comme l'a confié Laurent Nicollin à Eurosport.

"Quand je vais à la boulangerie, si j’ai 10€, je n’en dépense pas 12, c’est mon éducation. C’est pour ça que depuis la remontée en Ligue 1, nos résultats financiers sont positifs en fin de saison. J’avoue que je n’ai pas trop de visibilité sur mon budget même si j’ai de grandes lignes où je sais où l’on va. Après, je n’ai que le 11 ou 12ème budget de Ligue 1 alors je serai moins impacté que les plus gros clubs. L’actionnaire principal qui est le groupe Nicollin est très costaud pour tenir. J’ai 6-8 mois compliqués devant moi. J’ai tous mes joueurs sous contrat donc quoiqu’il arrive, on a une équipe la saison prochaine qui sera apte à jouer si on ne peut pas recruter. Car c’est dans ce domaine des transferts qu’on va avoir de grosses difficultés. Et on ne pourra pas envisager de faire le recrutement qui était prévu. On recrutera des joueurs libres ou on fera avec notre effectif" a déclaré le président montpelliérain.