MHSC - Laurent Nicollin confirme du mouvement au mercato

Avant un déplacement périlleux des Héraultais sur la pelouse du Stade de Reims en Coupe de la Ligue, le président du club Laurent Nicollin a annoncé des recrues pour le mercato hivernal dans une interview relayée par le média du club : "À nous avec Michel Mézy (conseiller du président), Bruno Carotti (directeur sportif) et le coach (Der Zakarian) de l’améliorer en janvier avec une ou deux arrivées pour bonifier le groupe, deux ou trois départs pour que certains joueurs puissent s’affirmer ailleurs".

Cette ambition prônée par Nicollin semble concorder avec l’aveu de son entraîneur Der Zakarian qui souhaite un renfort offensif cet hiver et ne compte plus sur Petar Skuletic (5 matchs toutes compétitions confondues) : "Pour le défenseur, ce n'est pas sûr, on verra. J'ai déjà Clément Vidal, ainsi que Damien Le Tallec, qui peut aussi jouer derrière. Il nous faut un attaquant supplémentaire, c'est la priorité". Avec la défaite à Lille (2-1), les Bleu-et-Orange ont dégringolé au classement et espèrent remonter avec la réception de Brest samedi (12e).