MHSC - Laurent Nicollin n'a pas le budget pour Rulli...

Interrogé par le Midi-Libre sur l'avenir de Geronimo Rulli, prêté avec option d'achat au MHSC par la Real Sociedad, Laurent Nicollin a fait une révélation surprenante. En effet, le président montpelliérain a expliqué que le club n'avait pas les moyens de s'offrir, à l'heure actuel, le portier argentin de 27 ans, auteur d'une saison très intéressante (8 clean sheet).

"Dès la semaine prochaine, on va rencontrer son agent pour lui faire une proposition financière" déclare Nicollin. Le MHSC ne peut ni s'aligner sur le salaire perçu par l'Argentin à la Real Sociedad, ni lever l'option d'achat fixée lors des négociations l'été dernier. "Car on ne peut pas lui donner le même salaire qu’à la Real Sociedad. S’il l’accepte, et s’il veut rester, on ira ensuite rendre visite au club espagnol pour trouver un accord et négocier à la baisse l’option d’achat. Pour l’heure, je ne peux pas lever l’option à 11 millions. Quand on vise un bon gardien, on est dans une fourchette de 6 à 12 millions d'euros"