MHSC - Laurent Nicollin s'exprime après l'annonce de la fin de saison

"La saison 2019-2020 de football ne pourra pas reprendre" a officiellement déclaré Edouard Philippe ce mardi après-midi. Dans la soirée, la LFP a annoncé qu'une réunion sera organisée jeudi afin de décider officiellement du sort des championnats pour la saison. Invité du Super Moscato Show sur RMC, Laurent Nicollin, le président de Montpellier, a réagi à cette annonce du Premier ministre français.

"Il va falloir entériner qui est champion, qui est européen, qui descend, qui ne descend pas… Mais je ne vois pas pourquoi ça serait chaud. Un comité de scénarios a mis des choses en place, il faudra juste voter et savoir si l'on prend le classement à la 19e journée, la 27e journée, ou la 28e version FFF. Il y aura toujours des déçus. Moi selon un scénario je suis 6e, selon l'autre je suis 8e. Mais ça sera malgré tout une belle saison pour nous. Une assemblée générale expliquera les choses. Et chacun votera en son âme et conscience pour ce qu'il estime être le mieux pour le football français, pas que pour son intérêt personnel" a-t-il déclaré.