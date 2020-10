MHSC - Le constat d'échec de Michel Der Zakarian

Le Nîmes Olympique s'est imposé à Montpellier pour la première fois depuis 1977 ce dimanche (1-0). Michel Der Zakarian, l'entraîneur du MHSC, s'est montré très agacé en conférence de presse concernant la prestation de son équipe. Le coach estime, tout simplement, que Montpellier est passé "à travers".

"On a manqué notre match, on est passé à travers de ce qu'on voulait faire. Je n'ai pas vu de jeu. On a vu que des grands ballons devant, on n'a rien fait. On a eu une action en deuxième mais le reste du temps, ça n'a pas été ce qu'on recherchait. On s'est compliqué le jeu. Pourquoi mon équipe a déjoué ? Je ne sais pas, je me pose la question. Nîmes a bien joué, ils ont gagné, ils ont bien bloqué, ils ont empêché de mettre notre jeu en place. On n'a pas joué, pour moi c'est ça. Ce que je vois à l'entraînement toute la semaine et aujourd'hui, c'est l'inverse. Quand tu perds un derby, tu n'es jamais content. On va voir si l'équipe a du caractère pour inverser les choses et gagner des matchs. L'équipe n'a pas été bonne et quand je dis l'équipe, je me mets dedans aussi" lâche Der Zakarian. "On a été mauvais, tout simplement. On a manqué notre match, je ne vais pas raconter des bobards."