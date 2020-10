MHSC - Le groupe de Montpellier pour le déplacement à Saint-Etienne

L'entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club, Michel Der Zakarian, a convoqué un groupe de vingt joueurs pour le déplacement sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, prévu dimanche après-midi (13 heures, Stade Geoffroy-Guichard), dans le cadre de la 9ème journée de Ligue 1. Comme déjà relaté dans notre média, le club pailladin enregistre le retour de Pedro Mendes, guéri du Covid-19. En revanche, il devra composer avec six absences : Jonas Omlin et Mihailo Ristic sont blessés à une cuisse, tandis que Vitorino Hilton, Arnaud Souquet, Damien Le Tallec et Téji Savanier sont suspendus.

Ligue 1 - 9e Journée

LE GROUPE DU MHSC

Bertaud, Carvalho - Congré, Mendes, Oyongo, Vargas, Vidal, Cozza - Sambia, Ferri, Chotard, Dolly, Mollet, Benchamma - Delort, Laborde, Ammour, Mavididi, Yun, Skuletic.