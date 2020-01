MHSC - Le groupe montpelliérain à Paris

Comme prévu, Geronimo Rulli est le seul absent de Montpellier pour le déplacement à Paris, ce samedi (17h30, 22e journée de Ligue 1). Expulsé en Coupe de France mardi soir à Belfort (0-0, défaite aux tirs au but), le gardien argentin sera remplacé par Dimitry Bertaud, dont la doublure sera Mathis Carvalho. Michel Der Zakarian, qui a perdu les indésirables Mathias Suarez et Petar Skuletic durant ce mercato, n'a pas d'autre absence à déplorer que celles de Pedro Mendes et Nicolas Cozza, toujours à l'infirmerie. Son unique recrue, Il-Lok Yun, est convoquée.

Ligue 1 - 22e Journée

LE GROUPE DU MHSC

Bertaud, Carvalho - Souquet, Congré, Hilton, Oyongo, Vargas, Ristic, Vidal - Sambia, Savanier, Ferri, Chotard, Le Tallec, Mollet - Delort, Laborde, Camara, Yun.