MHSC - Le groupe montpelliérain pour le déplacement à Lyon

Ce samedi soir (21 heures, Groupama Stadium), le Montpellier Hérault Sport Club se rendra entre Rhône et Saône pour affronter l'Olympique Lyonnais. Pour cette affiche comptant pour la 25ème journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian, l'entraîneur pailladin, a convoqué un groupe de vingt joueurs. Comme déjà relaté dans notre média, le MHSC enregistre les retours de Pedro Mendes et Jordan Ferri. Ambroise Oyongo (cheville) est toujours indisponible. Clément Vidal et Yun Il-lok ne sont, eux, pas retenus.

Ligue 1 - 25e Journée

LE GROUPE DU MHSC

Omlin, Bertaud - Souquet, Congré, Hilton, Pedro Mendes, Ristic, Cozza - Sambia, Savanier, Ferri, Chotard, Le Tallec, Dolly, Mollet - Delort, Laborde, Mavididi, Wahi, Skuletic.