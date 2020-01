MHSC - Le groupe pour Dijon, avec Il-Lok Yun

Première recrue du mercato montpelliérain, l'attaquant sud-coréen Il-Lok Yun est bien dans le groupe de Michel Der Zakarian pour affronter Dijon, samedi dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Petar Skuletic, plus que jamais sur la liste des transferts, est lui écarté, au même titre que le défenseur uruguayen Mathias Suarez.

Alors que Pedro Mendes (genou) et Mihailo Ristic (cuisse) sont à l'infirmerie, les jeunes Clément Vidal (19 ans) et Thibaut Vargas (19 ans) ont été convoqués. On notera par ailleurs l'absence du gardien numéro 2 Dimitry Bertaud, remplacé par Mathis Carvalho.

LE GROUPE DU MHSC

Rulli, Carvalho - Souquet, Congré, Hilton, Oyongo, Vargas, Vidal - Sambia, Savanier, Ferri, Chotard, Le Tallec, Mollet - Delort, Laborde, Camara, Yun.