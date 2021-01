MHSC - Le lieu de construction du nouveau Stade Louis Nicollin dévoilé

On en sait encore un peu plus sur le nouveau stade du Montpellier Hérault Sport Club. L'enceinte d'une capacité d'environ 25 000 places, qui se nommera Stade Louis Nicollin, en hommage au fondateur et ancien président emblématique du MHSC, décédé en juin 2017, sera bâtie à Pérols, au sud-est de Montpellier, sur le site Ode à la Mer. Financé sur des fonds privés, le stade devrait coûter environ 150 millions d'euros et devrait être inauguré en 2024.

"C'est une chance que le contribuable ne paye rien pour financer ce stade, ce sont des entreprises du territoire de Montpellier qui vont porter le projet, le seul endroit où cela se fait déjà est à Lyon, mais là-bas il y a des investisseurs chinois, ici ce sera 100 % local grâce à Laurent Nicollin et son groupe", a expliqué Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, sur les ondes de Radio France Bleu Hérault.