MHSC - Le MHSC va nouer un partenariat avec Sète !

Le Montpellier HSC va s'associer, la saison prochaine, avec le FC Sète, club voisin fraîchement promu en National. En effet, comme annoncé par L'Equipe, Laurent Nicollin s'est rapproché de son homologue sétois, dont les deux clubs sont séparés d'une trentaine de kilomètres. "L'idée, c'est d'avoir un club très proche de nous. En France, on n'a pas le droit de racheter un autre club. Donc, on va faire ce partenariat qui sera plus qu'un partenariat, puisqu'une personne de chez nous ira travailler à temps plein là-bas." a expliqué Laurent Nicollin à nos confrères.

La personne de Montpellier qui ira travailler à Sète n'est autre que Yves Brécheteau, ex-adjoint de Robert Nouzaret à Saint-Étienne (1998-2000) et formateur français reconnu. Là-bas, il occupera un rôle de responsable de la formation. Il devra tout refonder. "On va bénéficier de ce grand coup de main et c'est tant mieux, car notre club a perdu de sa superbe chez les jeunes", a lâché Jean-François Gambetti, président du FC Sète. "On est aujourd'hui le dixième club formateur de l'Hérault alors qu'on a été le deuxième". Ce partenariat "plus plus" (selon Nicollin) sera aussi bénéfique au MHSC puisque le club pailladin pourra en profiter pour prêter ses jeunes joueurs pros en National. Clément Vidal (19 ans) pourrait d'ailleurs être le premier à rejoindre le Stade Louis-Michel de Sète. "Je suis très fier qu'ils soient montés et je suis content pour ma ville. Le partenariat, c'est bien, le MHSC pourra suivre de près ses jeunes. Et cela va aider le FC Sète à se renforcer pour, pourquoi pas, essayer de monter directement en Ligue 2." s'est réjoui Andy Delort, natif de Sète et attaquant vedette de Montpellier.