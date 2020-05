MHSC - Le projet de nouveau stade n'est pas remis en cause prévient Nicollin

Invité de France Bleu Hérault, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a tenu à rassurer les fans pailladins sur le projet du nouveau stade Louis Nicollin. Le dirigeant explique que, malgré la crise, l'envie d'une nouvelle enceinte à Montpellier est toujours bien présente.

"On ne peut pas faire de réunions et vraiment avancer. Il y a aussi l'histoire des élections. J'attends de voir quand elles vont vraiment aboutir. En fonction de la date, je prendrai rendez-vous avec Philippe Saurel (le maire de Montpellier, ndlr) qui suit attentivement le dossier et qui veut vraiment nous aider pour faire ce nouveau stade. Il faut voir aussi les partenaires financiers qui voulaient nous accompagner, où en sont-ils financièrement, car ils sont sans doute aussi impactés. Entre les élections reportées et ce coup dur (...) On devait lancer des choses avant l'été (...) Quand on aura ce stade, on pourra dire qu'on l'aura bien mérité" a-t-il déclaré.