MHSC - Le secret de jouvence de Vitorino Hilton

Malgré ses 42 ans, Vitorino Hilton n'a pas prévu de raccrocher les crampons. En effet, le défenseur brésilien, qui a disputé 28 matchs de L1 cette saison, vient de rempiler pour une année supplémentaire avec le MHSC et il semble toujours en pleine forme. Pour RMC, il a livré son principal secret pour conserver cette incroyable longévité.

"Ce qui m'a énormément aidé, c'est d'arrêter les sodas et le McDo. J'ai arrêté en arrivant à Montpellier. J'ai vu un énorme changement par rapport à mon corps, j'ai eu moins de blessures musculaires. La nourriture, c'est tout pour un footballeur", a-t-il déclaré. Hilton a ensuite mis un petit tacle à la nouvelle génération. "Je vois le comportement des jeunes joueurs aujourd'hui, c'est dur. Leur faire comprendre qu'il faut travailler pour pouvoir durer longtemps, c'est le plus compliqué et le plus dur actuellement".