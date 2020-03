MHSC - Le Tallec réaffirme ses objectifs d'Europe

Sept points séparent Montpellier (6ème) et Rennes (3ème). C'est d'ailleurs sur la pelouse des Bretons que le MHSC disputera son prochain match, dimanche à 15h00. Montpellier, qui a vraiment du mal à l'extérieur (seulement une victoire à Amiens cette saison), se déplacera au Rozahon Park avec un seul objectif en tête : Les trois points.

Damien Le Tallec qui a répondu aux questions des journalistes en début d'après-midi, n'a pas caché sa motivation concernant la course à l'Europe avant le déplacement à Rennes. "On va tout faire pour leur mettre la tête sous l'eau (..) il faut montrer qu'on a équipe qui peut prétendre à l'Europe dimanche c'est tout". Il ajoute également que c'est maintenant que les Montpelliérains doivent se réveiller à l'extérieur, pour espérer accrocher une place Européenne. "On est dans le sprint final, il ne restera que dix matchs donc c'est le moment de tout donner. Si on veut vraiment prétendre à quelque chose il faut vraiment faire un résultat à Rennes". Le Tallec en est convaincu, Montpellier peut prétendre à une qualification Européenne, « il n’y a pas beaucoup de gens qui croient qu’on peut jouer l’Europe mais moi je crois qu’on peut le faire. Moi j'y crois à 100%».