MHSC - Les ambitions de Der Zakarian pour la saison prochaine

Depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian sur le banc du MHSC en 2017, le club s'est régulièrement invité dans la première moitié de tableau en Ligue 1. Comme à son habitude, le technicien franco-arménien a fait part de son envie de voir progresser son équipe. "On a toujours cherché à être meilleur que les saisons précédentes. Sur les 3 dernières années, on finit 10ème, 6ème puis là 8ème" a-t-il rappelé dans le RMC Football Show.

Pour la saison à venir, "la priorité c’est d’être dans les 10 premiers" a affirmé le coach. La saison passée, Montpellier, finalement 8ème, s'est mêlé à la course à l'Europe jusqu'à l'arrêt définitif du championnat. "Si on est capables et si on est constants dans nos performances, on verra à la fin de la saison. On doit continuer de garder notre état d’esprit affiché à domicile et être en mesure de le reproduire à l’extérieur. C’est là où on gagnera des points", a finalement expliqué l'entraîneur montpelliérain.