MHSC - Matis Carvalho réagit à sa prolongation de contrat

Le 8 juin dernier, Matis Carvalho (21 ans) a prolongé son contrat sous les couleurs du Montpellier Hérault Sport Club. Au micro de MHSC TV, le jeune gardien de but, qui va débuter sa seconde saison avec le club pailladin, est revenu sur cette très bonne nouvelle : "Prolonger avec le club était un objectif pour moi la saison dernière, je vais tout donner et on verra pour la suite", a lâché l'ancien portier du Toulouse Football Club, dont le bail a été étendu d'un an, soit jusqu'au 30 juin 2021.

Le natif de Nantes a ensuite évoqué sa joie de retrouver les terrains et ses coéquipiers après une période difficile : "Couper de cette manière alors qu’on joue au foot régulièrement depuis 10/15 ans, cela n’a pas été une période facile. Aujourd'hui, ça recommence, il faut qu’on se remette dedans. Il a fallu rester sérieux sans rentrer dans les excès. Pour cette première séance avec les gants, retomber au sol, toucher le ballon avec les mains, ça a fait du bien", a-t-il savouré.