MHSC - Michel Der Zakarian : "Je pense que nous avons mérité de gagner"

Présent en conférence de presse après la belle victoire sur le terrain de Lyon samedi soir (1-2), l'entraineur de Montpellier Michel Der Zakarian a avoué sa satisfaction, mettant en avant la belle prestation de ses hommes.

"Je pense que nous avons mérité de gagner. Nous avons livré le match qu'il fallait pour contrer les velléités offensives de Lyon. Mais nous avons été bons avec le ballon aussi même si la fin a été plus difficile sur les vingt dernières minutes quand l'OL a bien poussé. Wahi a été efficace et opportuniste pour nous donner la victoire (...) Nous avons bien maîtrisé, nous avons fait des choix plus judicieux que les leurs et nous avons bien défendu collectivement. Cela faisait longtemps. Un match référence ? C'était un bon match car nous avons existé tout le match alors que face à Dijon, nous n'avons bien joué qu'une période sur les deux. Quand nous avons tout le monde à disposition, c'est plus facile. Quand les joueurs majeurs sont présents, c'est plus facile, à l'image de Téji Savanier qui a fait mal à Lyon à l'aller comme au retour", a confié le technicien du MHSC.