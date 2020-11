MHSC - Michel Der Zakarian : 'Je suis très satisfait d'avoir 17 points aujourd'hui'

Suite à la victoire sur la pelouse de Bordeaux (0-2), l'entraîneur de Montpellier Michel Der Zakarian est revenu sur la prestation de ses joueurs lors de cette rencontre. "On a manqué de verticalité en première période, nous avions du mal à trouver nos trois attaquants malgré leurs bons appels. Après la pause, nous avons rectifié cela. On a trouvé la profondeur. Nous avons créé des espaces. Nous avons bien maîtrisé deux déplacements de suite, ce qui était notre pêché l'an dernier. Nous avons bien manoeuvré Bordeaux. Nous avons joué juste et leur avons fait mal. C'est une victoire des joueurs, pas du système en 4-3-3. Bravo à eux. Je suis très satisfait d'avoir 17 points aujourd'hui", s'est exprime l'entraîneur du MHSC. Montpellier est 6e (17 points), tandis que leurs adversaires du jour sont 12es (12 points).

Ligue 1 - 10e Journée Bordeaux 0 - 20 - 0 Montpellier 49' F. Mollet

66' A. Delort