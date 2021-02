MHSC - Michel Der Zakarian a aimé l'attitude des siens face à Rennes

Michel Der Zakarian s'est montré satisfait de la victoire du MHSC face à Rennes ce dimanche (2-1). L'entraîneur montpelliérain a tenu à féliciter ses hommes pour l'état d'esprit affiché, et la série lancée depuis quelques semaines maintenant (3 victoires consécutives). "À chaque fois qu'on a un objectif et que ça fait beaucoup d'année qu'on n'a pas gagné contre une équipe, on gagne. Dans l'attitude de l'équipe oui, je suis très content, tout le monde a bien travaillé comme à Lyon même si notre début de match a été compliqué. On fait un premier quart d'heure très difficile, on n'était pas à distance, on avait du mal à cadrer l'adversaire. Ils nous ont un petit peu baladé" explique-t-il d'abord. "Sur le premier coup-franc qu'on a, on concrétise, on a été très efficace en première mi-temps. Le deuxième, c'est une balle qu'on récupère très haute, on finit bien l'action. On a eu deux balles de 3-0 aussi, dommage qu'on ne l'ait pas mise au fond. Après le but de rennes, ça a été très compliqué, mais on est resté bien organisé".

Toutefois, hors de question de parler d'Europe pour le MHSC : "Quand on a commencé à parler d'Europe il y a deux mois, c'était à mon goût déjà trop tôt. La vérité est sur le terrain, tous les week-ends il faut enchainer les victoires si on veut prétendre aux places européennes. Pour être européen, c'est minimum 18 victoires". Montpellier compte, à l'heure actuelle, 11 victoires.