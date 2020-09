MHSC - Michel Der Zakarian et la semaine 'extraordinaire' de Montpellier

Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, a savouré ce troisième succès sur les trois derniers matchs ! Le technicien pailladin, qui a enchainé des victoires face à Nice, Lyon et Angers ce dimanche, a salué la prestation de ses hommes en conférence de presse.

"On fait une semaine extraordinaire. On bat deux grosses équipes, puis on gagne une solide équipe d'Angers, qui nous enquiquine depuis trois ans. On fait une très belle prestation. Qui plus est, on a été efficaces. Trois matches, neuf buts. Il n'y a que du positif. En première période, on était moins fringant. Ensuite, on avait plus de jambes, les remplaçants ont amené du positif et de l'énergie. Dans la qualité de jeu, on sent qu'il y a du mieux par rapport à l'an passé. Désormais, on doit être en capacité de reproduire ce que l'on fait à domicile lors de nos matches à l'extérieur. Je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas" a-t-il déclaré.