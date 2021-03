MHSC - Michel Der Zakarian évoque la mauvaise passe qu'a traversé son équipe

Le MHSC a tenu en échec le Stade de Reims ce dimanche lors de la 27ème journée de Ligue 1 et reste sur une série de six matchs sans défaite. Une excellente série qui arrive juste après un début d'année catastrophique, puisque les Montpelliérains n'avait remporté aucun de leurs huit derniers matchs avant cela. Présent en conférence de presse, Michel Der Zakarian a expliqué la période compliquée qu'a traversé la Paillade.

"Parce que l’équipe était dans le doute, en méforme, trop de joueurs importants n’étaient pas au niveau. Quand tu n’as pas Andy (Delort), ça pénalise aussi. Certains ont joué, avaient un bon niveau mais ce n’était pas suffisant… Puis on a eu de la malchance aussi, le carton rouge de Vito contre Reims (0-4) par exemple. Mais bien sûr qu’on a manqué des matches, le derby on passe à travers complet, Nantes on a été mauvais. (…) L’important c’est de rester unis. Si les joueurs ne font plus d’efforts, ne t’écoutent plus, tu es cuit. Cela ne m’est pas encore arrivé, même si on y pense" a déclaré le technicien montpelliérain.