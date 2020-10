MHSC - Michel Der Zakarian explique la mauvaise passe de son équipe

Montpellier se déplace ce dimanche à 13 heures dans le Forez pour affronter l'AS Saint-Étienne dans le cadre la 9ème journée de Ligue 1. Après un début de saison correct, les Montpelliérains sont actuellement dans le dur avec aucune victoire (2 nuls, 2 défaites) sur les quatre dernières rencontres. Pour remettre ces hommes dans le droit chemin, Michel De Zakarian veut que ses joueurs corrigent quelques défauts présents lors des derniers match.

"On a des pics où on est biens puis on a des désillusions derrière. Mais le problème c’est un tout : la communication des joueurs entre eux, l’état d’esprit, le degré de forme et des actes à avoir sur le terrain, il y a un travail à bien exécuter. Face à Saint-Étienne je n’attends pas des joueurs, j’attends une équipe face" a déclaré en conférence de presse l'entraineur du MHSC.