MHSC - Michel Der Zakarian n'a pas paniqué quand Lens est revenu au score

Montpellier s'est imposé (2-3) ce samedi soir face à Lens dans un match comptant pour la 14ème journée de Ligue 1 qui était très animé. Dans une rencontre ouverte où le résultat aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, ce sont les Montpelliérains qui s'imposent grâce à un but de Gaëtan Laborde à vingt minutes de la fin du temps réglementaire. Si par moments les hommes de Michel Der Zakarian ont subit face aux Lensois, l'entraineur du MHSC n'a pas douté.

"Le principal, c'était de prendre des points pour se relancer au classement. On a décidé de défendre très bas pour leur laisser moins d'espaces car Lens est une équipe très rapide et athlétique. Quand ils reviennent au score, on n'a pas paniqué, on est resté cohérent dans ce qu'on a mis en place. On a repris le jeu à notre compte et ça a engendré plusieurs corners et sur l'un d'eux Gaëtan marque (...) Ce n'est pas facile de gagner quand on prend deux buts. Il faut qu'on soit plus rigoureux et discipliné sur les phases arrêtées. Mais c'est bien de continuer à marquer et se créer des situations" a déclaré en conférence de presse le technicien montpelliérain.