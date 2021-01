MHSC - Michel Der Zakarian n'accable pas ses joueurs après la défaite face à Monaco

Montpellier s'est incliné ce vendredi soir face à Monaco dans le cadre de la 20ème journée de Ligue 1. Menés par trois buts d'écart, les hommes de Michel Der Zakarian se sont réveillés un peu trop tard dans la rencontre. Présent au micro de Téléfoot après le match, l'entraineur du MHSC est revenu sur cette défaite face à la Principauté.

"En première période, les deux équipes pressent très haut, ils l'ont mieux fait que nous, ils ont mieux utilisé le ballon que nous quand ils l'ont récupéré. Sur les coups de pied arrêtés, on n'est pas au marquage sur le premier but, sur un autre corner non plus. On a manqué de présence pour être plus efficace défensivement, mais c'est dû à Monaco qui nous a très bien pressés. (À la mi-temps) On a dit aux joueurs qu'il fallait être plus présent sur les seconds ballons et mieux l'utiliser quand on le récupère. On l'a mieux fait même si on a pris ce penalty qui nous a fait mal. Les Monégasques se mettaient bien dans les intervalles, il faut bien lire le jeu et être plus près de l'adversaire. En seconde période, on a su les bousculer. On aurait pu être plus efficace et l'arbitre aussi : sur quelques fautes, il était en retard. Le mercato n'a rien à voir. On sait que ça peut perturber certains joueurs mais je ne pense pas que ça soit le cas. Pour l'instant, personne ne part, j'espère qu'on va garder tout le monde. Ce qui nous a déstabilisés, c'est qu'on avait perdu Téji Savanier sur blessure, Stephy Mavididi et Téji ont eu le Covid. C'est ça, les handicaps. Ce soir, tout le monde est allé chercher quelque chose, au niveau mentalité, ils se sont arrachés" a assuré le technicien montpelliérain.