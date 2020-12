MHSC - Michel Der Zakarian regrette les erreurs face à Metz

Après 5 victoires en 6 matchs, le MHSC a subi un coup d'arrêt hier face à Metz, avec une défaite 0-2. Les Pailladins, gênés par la solide défense messine, n'ont pas réussi à trouver la faille, la faute à un manque de justesse dans le dernier geste. Après la rencontre, Michel Der Zakarian a regretté l'ouverture du score des Grenats sur pénalty.

"Il y a eu des bons enchaînements dans les trente premières minutes. On a manqué de justesse dans l'avant-dernière et la dernière passe. Il aurait fallu un peu plus déborder pour mettre des centres en retrait, varier par des appels en diagonale dans leur dos. On ne l'a jamais fait. On ne fait pas les bons gestes, les bons contrôles. On n'a pas eu beaucoup de situations pour frapper de loin. C'est une équipe très athlétique. On savait avant le match que ça allait être difficile. Leur bloc était très dense à l'intérieur du jeu. Ils avaient de la taille et ils ont été bons défensivement dans le domaine aérien. Ils sont difficiles à bouger. On concède encore un penalty. C'est notre péché mignon cette saison. Or, un penalty c'est but neuf fois sur dix. Il faut qu'on fasse moins de fautes, moins d'erreurs !" a déclaré Der Zakarian.