MHSC - Michel Der Zakarian salue le réveil des Pailladins

Le MHSC a retrouvé le goût de la victoire, ce dimanche à la Mosson. Face à Dijon, les Pailladins ont sorti une grosse deuxième mi-temps pour s'imposer finalement 4-2 (analyse et notes). Ces derniers étaient menés 1-0 à la pause mais ils ont inscrit 3 buts en 15 minutes pour prendre les devants, un réveil qui fait énormément plaisir à Michel Der Zakarian, l'entraîneur.

"On a gagné le match grâce à notre bonne seconde période. On a été brouillons lors de la première, qui est à oublier. On se fait planter sur le premier corner. On a pris un coup derrière la tête et on a été inhibés. On a mal utilisé le ballon face à un bloc qui a bien défendu en première période. On n'avait pas de mobilité. On avait beaucoup de déchet technique. C'est dur de créer du jeu quand on n'est pas mobiles" explique Der Zakarian. "On s'est réveillés en seconde période pour retrouver de l'efficacité et de la qualité technique. On aurait pu marquer un ou deux buts de plus sans plusieurs arrêts du gardien. On a redressé tout ça pour réussir une très bonne seconde période. Gaëtan Laborde (auteur de deux buts, NDLR) est à l'image de l'équipe. Nous devons être un peu plus solides car cela n'est pas possible de prendre deux buts par match".