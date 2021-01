MHSC - Michel Der Zakarian se déplace à Paris "pour faire un bon match"

Montpellier se déplace au Parc des Princes ce vendredi soir à 21 heures dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Une rencontre compliquée pour les Montpelliérains qui restent sur six matchs consécutifs sans victoire. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Michel Der Zakarian a réclamé de la part de ses joueurs un maximum de rigueur et d'application.

"On va à Paris pour faire un bon match, en étant bien organisé, si on veut faire un bon match, leur poser des problèmes, il va falloir bien défendre et éviter les déchets techniques. Il va falloir être en capacité de leur faire mal quand on aura le ballon, il va falloir être efficace. Il faut que collectivement, on soit très bon, il y a une concentration, une agressivité à avoir. Après l’adversaire en face peut être meilleur que toi. Au match aller, il nous avait posé des problèmes malgré une équipe amoindrie. Il avait un milieu de terrain qui avait bien fonctionné et bien joué. Il nous avait posé des problèmes mais nous aussi on leur en avait posé. Il va falloir être très très discipliné. Ils ont des joueurs de grands talents qui peuvent faire la différence à tout moment. À la moindre erreur, ils peuvent te punir" a déclaré le technicien montpelliérain.