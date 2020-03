MHSC - Mihailo Ristic pas sûr de s'éterniser à Montpellier

Mihailo Ristic est arrivé à Montpellier la saison dernière en provenance de Krasnodar, après un retour de prêt non concluant au Slavia Prague. Il s'est exprimé auprès du média Fudbalski Hram sur son acclimatation au championnat français ainsi que sur ses ambitions futures. Le latéral gauche, qui peut également évoluer au milieu de terrain, est d'abord revenu sur ses premiers contacts avec le club il y a maintenant plusieurs saisons. "Montpellier me suivait depuis un long moment déjà, depuis mes premiers pas à l’Étoile Rouge. J’avais une vingtaine d’années lorsque j’ai eu mes premiers contacts avec le MHSC".

Le Serbe revient ensuite sur son acclimatation au championnat de Ligue 1 ainsi qu'à la vie montpelliéraine, "je ne suis là que depuis 1 an mais mon expérience est très bonne. J’aime beaucoup la région. Au début, c’était un peu dur de s’adapter à l’équipe, au niveau et à la ville. Maintenant tout va bien et j’ai un meilleur niveau. À propos de l’équipe et de ma situation, je suis content. Le coach me donne une chance et je pense la mériter". Pas certain en revanche, que Ristic, (24 ans) qui "rêve de jouer au Barça", s'éternise dans le sud. "J’ai faim de succès et je veux gagner des titres" déclare-t-il. "Cependant, je ne sais pas si je m’inscrirai ici dans la durée, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football". Avant la suspension du championnat, le joueur du MHSC avait gagné sa place dans couloir gauche, depuis plusieurs matchs, au détriment d'Ambroise Oyongo.