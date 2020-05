MHSC - Montpellier prévoit sa reprise le 22 juin

La LFP a récemment fixé la date de la reprise pour la saison 2020-2021 "au plus tard les 22 et 23 aout". Pour préparer cette nouvelle saison, plusieurs clubs ont élaboré un programme de reprise en juin. C'est également le cas pour le MHSC comme l'a annoncé France Bleu Hérault. C'est donc le 22 juin, que les joueurs pailladins retrouveront le centre d'entraînement de Grammont, après plus de trois mois sans match dans les jambes.

Michel Der Zakarian, l'entraîneur de Montpellier, dévoile à nos confrères que la "première semaine sera essentiellement consacrée à des tests physiques et médicaux". Tous les joueurs devraient être présents pour cette phase de pré-saison, qui pourrait être amenée à évoluer, en fonction des conditions sanitaires. Le technicien franco-arménien précise que les joueurs bénéficieront de "trois semaines de chômage partiel jusqu'à la fin du mois de mai, avant de passer en congés payés".