MHSC - Nicollin 'heureux et soulagé' après la victoire à Saint-Etienne

Après quatre matches sans victoire (2 nuls à l'extérieur, 2 défaites à la maison), le Montpellier Hérault Sport Club a profité de la 9ème journée de Ligue 1 et de son déplacement dans le Forez pour renouer avec le succès. Sérieux à défaut d'être génial, le club pailladin a logiquement disposé de l'AS Saint-Etienne (0-1, analyse et notes) dans son Chaudron. Une courte victoire qui soulage énormément Laurent Nicollin, le président du MHSC.

"Je suis un président heureux et soulagé. (...) Cette victoire donne du baume au cœur à tout le monde. On est un groupe, certains font la gueule quand ils ne jouent pas ou qu’ils sortent mais on a besoin d’être 13/14/15/16/17/18 pour gagner. C'est la victoire d’un groupe, les remplaçants ont donné beaucoup. C’est une victoire qui en emmènera d’autres je l'espère et qui fera qu’on arrête de nous casser les couilles avec cette première victoire à l’extérieur. Andy (Delort) avait parlé cette semaine, moi je l’avais fait il y a 15 jours, on était dans une période compliquée mais bon, on a de la qualité, il ne fallait pas tout lâcher. On repart de l’avant, avec deux déplacements compliqués à Saint-Etienne et Bordeaux. On vient de gagner ici, c’est une bonne chose avant d’aller à Bordeaux et de recevoir Strasbourg", a savouré le dirigeant héraultais au micro de Philippe Sers.