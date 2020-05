MHSC - Nicollin 'n'abandonne pas' le dossier Rulli, mais...

Invité du Midi-Libre ce mercredi, Laurent Nicollin, le président du MHSC, a fait un point sur le dossier compliqué du gardien de but. En effet, s'il souhaite conserver Geronimo Rulli, le dirigeant doit faire face à de grosses difficultés dans les négociations avec la Real Sociedad. Le club espagnol, qui l'a prêté aux Pailladins avec une option d'achat fixée à 11,5 millions d'euros, veut patienter plusieurs semaines avant de trancher pour l'Argentin de 28 ans, ce qui n'est pas forcément du goût du dirigeant français.

"On a contacté son club pour savoir si un nouveau prêt avec une nouvelle option d’achat les intéressait. Entre-temps, on essayait de caler avec Geronimo et son agent l’aspect financier. Le désir du joueur c’est d’attendre 3 à 4 semaines, et la Real 4-5 semaines. Est-ce qu’on va attendre ce temps-là ? Je ne pense pas" a déclaré Nicollin. "On n’abandonne pas le dossier (Rulli) mais on essaye d’avancer sur d’autres (pistes) parce que ça avait été compliqué la saison dernière, poursuit Laurent Nicollin. La réussite avait été belle mais il était arrivé début août. Là si on pouvait avoir notre gardien au moins fin juin début juillet, ce serait bien". Ce mercredi, L'Equipe affirmait que le MHSC était tout proche d'abandonner la piste menant à Geronimo Rulli en raison des nombreuses difficultés.