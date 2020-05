MHSC - Nicollin annonce la couleur sur le plan financier

Chez nos confrères de Europe 1, Laurent Nicollin, le président du Montpellier Hérault, s'est projeté sur la saison prochaine. Un exercice que le club pailladin abordera avec prudence et un budget bien moins conséquent que le précédent (40 millions d'euros en 2019-2020). "Ce sera compliqué mais on va limiter la casse. Pour la saison prochaine, on part avec beaucoup de craintes, d’incertitudes. On aura un budget prévisionnel entre moins 15 et moins 20 millions d’euros", a révélé le patron du club MHSC.

"Il faut bien réfléchir et ne pas faire n’importe quoi, essayer de récupérer un ou deux joueurs sans que ce soit pénalisant pour le club. Les droits TV sont plus ou moins actés, on ne sait pas si les matches seront à huis clos, la saison 20/21 va être difficile, mais comme pour toute la société française. On ne va pas s’apitoyer sur le sort du football. Tant qu’il n’y aura pas de vaccin, on va souffrir pendant quelques mois. Il va y avoir entre 12 et 15 mois compliqués à vivre", a-t-il conclu.