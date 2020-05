MHSC - Nicollin dévoile les priorités du club pour le mercato

Comme il l'avait confié début avril, Laurent Nicollin ne prévoit pas un mercato très agité à Montpellier, en raison de la crise actuelle. Cela ne signifie pas pour autant que le MHSC ne tentera rien sur le marché des transferts. Sur les ondes de France Bleu Hérault, le président montpelliérain a fait le point. Il a d'abord évoqué les situations de Souleymane Camara (37 ans) et Vitorino Hilton (42 ans), les doyens de l'équipe. "On sait que pour Souley, c'était sa dernière année quoi qu'il arrive. Souley est plus dans l'optique d'arrêter. Vito, un peu moins. Je le suis sur Instagram, il est en pleine bourre. On attend d'avoir discuté avec Vito, voir dans quel état d'esprit il est. Cela ne nous empêchera pas de recruter un défenseur central, parce qu'il faut préparer l'avenir" a-t-il déclaré.

En attaque également, le MHSC devrait tenter de recruter malgré l'arrivée de Il-Lok Yun l'hiver dernier. "Souley a plus de chances d'arrêter, Vito de continuer. Mais il faut discuter avec les deux, [...] s'ils devaient arrêter maintenant, ce serait dommage de ne pas pouvoir leur rendre hommage comme on l'aurait en fin de saison s'ils avaient arrêté. Mais on verra comment mettre en place quelque chose à la rentrée, si c'est le cas. [...] C'était prévu qu'on prenne aussi un attaquant, on est sur une piste, on va avancer. Il y aura peut-être aussi des opportunités au milieu" a-t-il lâché.