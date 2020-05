MHSC - Nicollin tacle certains comportements de ses homologues

Invité ce jeudi soir dans l'émission "L'Equipe du soir" sur L'Equipe 21, Laurent Nicollin, le président du Montpellier Hérault Sport Club, a livré sa réaction sur la décision prise un peu plus tôt dans la journée par la Ligue de Football Professionnel de mettre fin de manière officielle au championnat de France de Ligue 1. Chez nos confrères, le patron du club pailladin n'a pas mâché ses mots à l'égard de certains de ses homologues.

"Il n'y a pas de décision juste ou injuste. À partir du moment où il n'y a pas de sportif, c'est difficile de faire quelque chose. À un moment donné, il fallait prendre la décision d'arrêter et il faut avoir un peu de décence et de dignité. On est 7ème, 8ème, on s'en fout, il y a des gens qui meurent. À un moment donné, les gens qui réinventent le football, les règles... c'est fini, 19-20 c'est passé. Partons sur 20-21, on aura assez de soucis et de maux de têtes à gérer nos clubs que de se fritter pour gagner une place", a lancé le dirigeant du MHSC chez nos confrères, et de poursuivre : "On ne va pas tirer sur les ambulances. J'aurai pu être sixième, d'autres sont sixièmes, je suis content pour eux. Tant mieux pour eux. On a tendance à chacun regarder son sort, aujourd'hui ça a encore été le cas. C'est dommage. Moi je suis quelqu'un de loyal, quand il y a la majorité, je suis la majorité. Certains ont donné une image... c'est le football. Quand on s'estime plus intelligent, plus riche ou plus fort que certain, on a tendance à vouloir écraser les gens. En espérant qu'on donnera une meilleure image du football français dans les mois qui arrivent..."