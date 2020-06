MHSC - Nouveau stade : le nouveau Maire de Montpellier s'oppose à Laurent Nicollin

"On languit que dimanche soit passé et qu'on discute dès le lendemain avec le Maire qui sera élu pour enfin valider ce projet à Cambacérès", avait déclaré Laurent Nicollin, la semaine dernière. "Pour nous ça ne peut se faire que là-bas." Les résultats des élections municipales à Montpellier, qui ont fait de Michaël Delafosse le successeur de Philippe Saurel, ont pu inquiéter le président du MHSC, qui semblait s'être entendu avec le Maire sortant pour valider ce projet à Cambacérès. Et les déclarations du nouveau Maire ne sont pas pour le rassurer.

Invité à s'exprimer sur les ondes de France Bleu Hérault ce lundi matin, Michaël Delafosse a affirmé que "le stade ne se fera pas à Cambacérès". Un coup de massue pour Nicollin, qu'il souhaite tout de même recevoir pour lui proposer "un nouvel emplacement à la place du projet Ode à la mer". Une alternative que le président montpelliérain avait qualifiée de "nébuleuse". En fait, Laurent Nicollin ne semblait jusqu'alors rien envisager d'autre que l'emplacement prévu à Cambacérès. "J'ai peur que si on parte ailleurs, on perde 4, 5 ou 6 ans. Moi, je ne porterai pas ça...", avait-il prévenu. Fraîchement élu, Michaël Delafosse devra encore faire preuve de persuasion.