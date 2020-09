MHSC/OL - Der Zakarian répond sèchement à Juninho

"Ici, ça balance, il n'y a pas beaucoup de football, ça balance devant sur les deux attaquants qui posent beaucoup de problème et ne se fatiguent jamais. Mais on le savait", avait déploré Juninho après la défaite de l'OL sur la pelouse de Montpellier (2-1), mardi soir. Les propos du directeur sportif brésilien sont arrivés jusqu'aux oreilles de Michel Der Zakarian, qui a tenu à faire valoir son droit de réponse, ce vendredi en conférence de presse.

"Il y en a qui disent qu'on fait que balancer des ballons, moi je veux bien, mais quand ils perdent contre nous (...) son équipe, elle fait quoi ?", a lâché MDZ. "Ça me met en colère vis-à-vis de mes joueurs, parce qu'ils font un bon match et méritent autre chose qu'une réponse comme a fait Juninho (...) Ils avaient des joueurs de qualité, ils n'avaient qu'à poser plus de problèmes et avoir beaucoup plus de situations pour pouvoir marquer plus de but. Ils n'avaient qu'à faire plus de jeu. Après, c'est pour masquer aussi les lacunes qu'ils ont eues sur ce match. Quand tu perds, t'es en colère, mais il faut t'en prendre à toi-même aussi. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire."