MHSC - Pascal Baills encense l'état d'esprit de ses joueurs

Ce dimanche, Montpellier est allé chercher un point au stade Louis II à Monaco, pour la 7e journée de Ligue 1 (1-1). L'entraîneur adjoint Pascal Baills s'est notamment exprimé sur le carton rouge en début de partie, pénalisant son équipe. "On prend un carton rouge au bout d'un quart d'heure, vingt minutes. Puis après, contre une très bonne équipe, t'es obligé de défendre, on perd des ballons, on se met en difficulté. On a le bonheur d'ouvrir le score, après c'est dur, c'est une équipe qui a une bonne maîtrise collective, qui use l'adversaire." Il a ensuite encensé l'état d'esprit de son équipe, qui selon lui, est un atout pour la suite de la saison. "Les joueurs ont été magnifiques dans le don de soi, et collectivement, individuellement, c'est un très bon point. C'est le chemin à suivre si on veut faire une belle saison, surtout au niveau de l'état d'esprit."

Ligue 1 - 7e Journée Monaco 1 - 10 - 0 Montpellier W. Ben Yedder (P.) 70'

51' S. Mavididi