MHSC - Pascal Baills évoque 'un naufrage' et tacle l'arbitre

L'entraîneur adjoint du MHSC Pascal Baills a eu la lourde tâche d'analyser la défaite des Montpelliérains cet après-midi face à Reims (4-0). Le technicien a des mots durs pour qualifier le "naufrage" de son équipe, qui a été réduite à 9 juste avant la mi-temps, et pointe aussi du doigt l'arbitrage...

"C'est un naufrage complet. On prend un penalty rapidement. On prend un second but, très vite, ensuite il y n'a y plus de match. On est passés totalement à côté. On s'attendait à tout sauf à ça. Il va falloir se relever. Gagner des matchs à onze, c'est compliqué. Alors à neuf... (...) On va préparer le match à Saint-Étienne, sans trois joueurs, suspendus (Savanier, Hilton, Le Tallec). Je comprends le penalty, mais je ne comprends pas l'exclusion de Vito (Hilton). L'arbitre, je ne sais pas comment il s'appelle (Willy Delajod ndlr), n'a pas fait preuve de psychologie. Il a été zéro. Il a été comme nous aujourd'hui" a-t-il déclaré.