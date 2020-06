MHSC - Pour Laurent Nicollin, Luca Zidane c'est 'non'

Ce matin, Marca dévoilait un intérêt du MHSC pour Luca Zidane (22 ans), en fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain. Interrogé au sujet de cette rumeur visant le jeune gardien de but, le président montpelliérain, Laurent Nicollin, a nié tout contact à l'initiative du club héraultais.

"Non, c’est l’agent qui nous a sondé, pas forcément l’inverse. C’est un très bon gardien, avec beaucoup de potentiel mais dans ce profil là, on a déjà Dimitry Bertaud", déclare le président au Midi Libre. Il confirme au passage un possible départ de Geronimo Rulli : "nous, ce qu'on cherche, c'est un numéro 1" affirme-t-il. Visiblement, la solution Zidane au poste de portier titulaire du côté de la Paillade ne semble pas être à l'ordre du jour.