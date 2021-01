MHSC - Pour Michel der Zakarian, le match face au PSG est un "scénario catastrophe"

Montpellier s'est incliné lourdement (4-0) face au Paris Saint-Germain ce vendredi soir lors de la 21ème journée de Ligue 1. Alors que la rencontre s'annonçait déjà compliquée pour les Montpelliérains, ces derniers ont été réduits à dix après une sortie en retard de Jonas Omlin sur Kylian Mbappé très tôt dans le match (18ème). Si les joueurs du MHSC se sont bien battus, ils ont par la suite craqué et laissé beaucoup d'espaces aux Parisiens. Présent en conférence de presse après la rencontre, Michel Der Zakarian s'est inquiété du niveau de sa défense.

"Oui, c'est un scénario catastrophe. (Au sujet du carton rouge) On est mal positionnés au départ, lui arrive en retard et puis la fusée Mbappé... C'est compliqué. Ce sont des faits de jeu, l'arbitre décide de mettre un jaune au départ. C'est comme ça, c'est le foot. Quand tu joues à Paris, c'est déjà compliqué à 11 contre 11 mais alors à 10. On a fait avec ce qu'on a pu. Les joueurs se sont battus. Sur le premier but qu'on prend, on veut faire un changement, on n'a pas le temps et ça a compliqué les choses. Ça fait sept matches qu'on rame. Il va falloir rester unis, soudés et retrouver de l'élan à travers le collectif. Il faut se serrer les coudes et continuer à bien travailler pour le match contre Lens. Notre péché actuel c'est qu'on fait trop d'erreurs défensives qui nous pénalisent, avec beaucoup d'erreurs individuelles. C'est difficile, moi qui n'aime pas prendre de buts" a déclaré l'entraineur de Montpellier.