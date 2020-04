MHSC - Sambia respire seul

Junior Sambia (23 ans), touché par le coronavirus, va un peu mieux. Plongé dans un coma artificiel et intubé depuis jeudi après-midi, le milieu de terrain du Montpellier Hérault Sport Club a été désintubé ce samedi, révèle L'Equipe. Le protocole de réveil initié vendredi soir par le service médical a bien fonctionné et le joueur parvient désormais à respirer par lui-même. Le numéro 6 pailladin (1 but et 1 passe décisive en 17 matches de Ligue 1 cette saison) est néanmoins affaibli et reste étroitement surveillé par le personnel hospitalier en cas de nouvelle détresse respiratoire.