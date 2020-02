MHSC - Sans Oyongo ni Camara face aux Verts, le groupe de Montpellier

Pour la réception de l'AS Saint-Etienne, programmée ce dimanche après-midi (15 heures, Stade de La Mosson) dans le cadre de la 24ème journée de Ligue 1, Michel Der Zakarian, l'entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club, a retenu un groupe de dix-huit joueurs. Le technicien pailladin enregistre les retours de Dimitry Bertaud et Joris Chotard, suspendus contre Metz (1-1) mercredi soir. Nicolas Cozza (genou), Pedro Mendes (genou) et Ambroise Oyongo (genou) sont indisponibles. Souleymane Camara (37 ans) n'est pas convoqué et est remplacé par Bilal Boutobba (21 ans).

LE GROUPE DU MHSC

Rulli, Bertaud - Souquet, Congré, Hilton, Ristic, Vidal, Vargas - Sambia, Savanier, Ferri, Chotard, Le Tallec, Mollet - Delort, Laborde, Yun, Boutobba.