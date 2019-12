MHSC - Sans Rulli ni Chotard à Reims, le groupe montpelliérain

Pour le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, programmé mardi soir (18h45, Stade Auguste-Delaune) en huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, Michel Der Zakarian, l'entraîneur du Montpellier Hérault Sport Club, a fait appel à un groupe de dix-huit joueurs. Absent à Lille pour cause de suspension, Pedro Mendes fait son retour. Joris Chotard est suspendu. Geronimo Rulli et Mathias Suarez ne sont pas convoqués tandis que Nicolas Cozza et Jordan Ferri sont toujours indisponibles, sur blessures.

LE GROUPE DU MHSC

Bertaud, Carvalho - Souquet, Congré, Hilton, Pedro Mendes, Oyongo, Ristic, Vidal, Vargas - Sambia, Savanier, Le Tallec, Mollet - Delort, Laborde, Camara, Skuletic.