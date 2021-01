MHSC - Souquet après la défaite à Paris : "On ne joue pas dans la même cour"

Face au Paris Saint-Germain, hier soir lors de la 21ème journée de Ligue 1, le Montpellier Hérault Sport Club a lourdement chuté (4-0, analyse et notes). Au coup de sifflet final de la rencontre, Arnaud Souquet (28 ans), le défenseur latéral droit pailladin (11 matches joués en championnat cette saison, 1 but), a réagi à ce large revers.

"On savait qu’en venant ici, ça serait difficile, alors il ne faut pas avoir honte d’avoir perdu. On ne joue pas dans la même cour. On a essayé de faire de notre mieux, forcément on fait des erreurs et derrière on prend des buts. N’ayons pas de regrets, il n’y a rien de honteux. À nous de vite s’y remettre car on a un match important la semaine prochaine et ça fait un moment qu’on n’a pas gagné. On doit faire plus mais ne cherchons pas à tirer des enseignements de ce match-là, on a été dans le dur du début à la fin", a estimé le numéro 2 du MHSC chez nos confrères de la chaîne Téléfoot.