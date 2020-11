MHSC - Stephy Mavididi salue la force mentale de Cristiano Ronaldo

Arrivé cet été à Montpellier, Stephy Mavididi réalise un début de saison correct avec 2 buts inscrits sur ses 9 premiers matchs sous le maillot montpelliérain. Après avoir passé deux saisons à la Juventus (2018-2020), l'attaquant de 22 ans a eu la chance de côtoyer Cristiano Ronaldo chez les Bianconeri. Dans un entretien accordé à L'Equipe, le numéro 19 du MHSC a reconnu son admiration pour le Portugais.

"C'est sa force mentale qui m'a frappé. Il est capable de répondre présent en permanence et dans n'importe quelle situation. Si je pouvais choisir une seule de ses qualités, ce serait celle-ci. Ça demande du temps, de l'expérience et beaucoup, beaucoup d'échecs d'arriver à un tel niveau mental. (...) J'ai commencé à penser davantage aux statistiques, pas seulement en match. Au fait de vouloir constamment être le meilleur, celui qui marque le plus de buts à l'entraînement par exemple. Ce dont je me suis rendu compte, aussi, c'est de l'importance de prendre soin de ton corps au quotidien. Cristiano arrivait toujours avant les autres pour passer du temps en salle de musculation. Et après chaque entraînement, il y retournait pour en faire plus" a déclaré l'international U-19 anglais.